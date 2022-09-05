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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - 3. Sayfa

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