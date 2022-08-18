Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız...
Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa