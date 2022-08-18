Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız... Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Fırat PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız... - Haberler

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