Son dakika haberleri | MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." Son dakika gelişmesine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri | MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.' - Haberler

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