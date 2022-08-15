Son dakika haberleri | MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa