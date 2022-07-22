Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa