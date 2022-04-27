Son dakika haberleri... MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah...
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Son dakika haberine göre MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur." - ANKARA
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