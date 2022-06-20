Son dakika... MSB, Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mühimmatın görüntülerini paylaştı - Haberler

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Son dakika... MSB, Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mühimmatın görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde icra edilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mağaralarda ele geçirilen mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde icra edilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mağaralarda ele geçirilen mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, silah ve mühimmatı kullanılamaz hale getirdi" denildi. Mehmetçiklerin son olarak bölgedeki bir mağarada ele geçirdiği silah ve mühimmatlar ise şu şekilde: "5 adet el bombası, 10 adet 82 mm havan, 1 adet el yapımı 82 mm havan, 65 adet 82 mm havan mühimmatı, 50 adet Doçka mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 180 adet 5.56 mm mühimmat, 25 kg amonyum nitrat patlayıcı, 52 adet 82 mm hassas tapa, 6 adet gaz bombası, 2 bin metre kablo, 4 adet beton delici ucu, 1 adet gaz ocağı, 4 adet matkap ucu, 1 adet termal şemsiye, 15 adet örgütsel doküman ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi".

(Utku Şimşek /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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