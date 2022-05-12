Son dakika haberleri | Hain saldırıdan acı haber

Hain saldırıdan acı haber

Yaralanan askerlerden biri şehit oldu

GAZİANTEP - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesi Köprü Batı Hudut Karakoluna yapılan hain saldırıda yaralanan askerlerden birinin şehit olduğunu açıkladı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Yaralanan askerlerden biri, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'den resmi açıklama

Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.