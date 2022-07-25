Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - 3. Sayfa
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Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 15 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK 3. Sayfa Politika Haberler

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