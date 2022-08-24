Son dakika haberi | MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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