Son dakika haberleri! MSB'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Son dakika haberi... MSB'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.
MSB'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz" denildi.