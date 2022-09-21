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Son dakika haberleri! MSB'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... MSB'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.

MSB'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

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