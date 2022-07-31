Son dakika haberleri! MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - Haberler

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Son dakika haberleri! MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."

Son dakika haberleri! MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.'

Son dakika haberler... MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

 - Güncelleme:

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

YPG PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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