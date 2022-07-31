Son dakika haberleri! MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." Son dakika haberler... MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa YPG PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.' - Haberler

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