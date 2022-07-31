Son dakika haberleri! MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."
Son dakika haberler... MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa