Son dakika haberleri... Motosikletin çarptığı polis yaralandı
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Son dakika habere göre Erzincan'da sürücüsü ehliyetsiz motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.
Erzincan'da sürücüsü ehliyetsiz motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi Cemevi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin uygulaması yaptığı esnada, 15 yaşındaki ehliyetsiz B.E., idaresindeki 24 EH 963 plakalı motosiklet polis memuruna çarptı.
Kazada yaralanan polis ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan motosiklet sürücüsü B.E., gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa