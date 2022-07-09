Son dakika haberleri: Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Unatoğlu yönetimindeki motosiklet seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın ardından ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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