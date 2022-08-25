Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Motosiklet servis aracına çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Motosiklet servis aracına çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da motosikletin kontrolsüz kavşakta servis minibüsüne yandan çarpması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosikletin kontrolsüz kavşakta servis minibüsüne yandan çarpması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi, Aykutlar Fesleğenli sokak mevkiinde, Abdulsamet B.'nin hakimiyetindeki plakası bilinmeyen motosikletin, kontrolsüz kavşakta seyir halindeki Hasan Ç.'nin kullandığı 07 C 74172 plakalı servis minibüsüne yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis minibüsünün seyir halinde olduğu, motosikletin ise hızla gelerek minibüse yandan çarptığı ve motosiklettekilerin yola savrulduğu görüldü.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Abdulsamet B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Medine D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosikletin tescilinin olmadığı, motosiklet sürücüsünün ise ehliyetinin yetersiz olduğu ve kaskının takılı olmadığı öğrenildi.

Kazada can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gündoğdu Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title