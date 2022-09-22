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Motosiklet ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada Düzce'de kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada

DÜZCE - Düzce'de kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Uzun Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uzunmustafa Caddesinden Alpaslan Türkeş Bulvarına girmek isteyen otomobile, A.A. idaresindeki 42 AGE 722 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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