Son dakika haberleri! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Feyzullah G., idaresindeki 02 ABK 179 plakalı motosiklet ile Yasin M., 02 AAL 203 plakalı minibüs, Kayalık Mahallesi HZ. Ali Camii yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Feyzullah G., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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