Son dakika haberleri... Motosiklet hırsızı saniye saniye kameraya yansıdı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Adıyaman'da gözüne kestirdiği motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adıyaman'da gözüne kestirdiği motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Camii yakınlarında bir iş yeri önünde park halinde bulunan Mahir K'ya ait 02 FY 750 plakalı 25 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestiren şahıs, güvenlik kameralarına aldırış etmeden motosikletin yanına geldi. Gecenin geç saatlerinde motosikleti çalmak isteyen kimliği belirsiz şahıs bir süre etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti sürükleyerek çaldı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen ve motosikleti çalan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Mahir K., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması ve motosikletinde bulunması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dursun Çavuş Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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