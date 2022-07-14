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Son dakika haberleri | Minibüsü çaldılar orhangazi polisinden kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Minibüsü çaldılar orhangazi polisinden kaçamadılar

Son dakika haber... Bursa'nın Organgazi ilçesinde polisin peşine düştüğü plakasız minibüsün Gemlik'ten çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın Organgazi ilçesinde polisin peşine düştüğü plakasız minibüsün Gemlik'ten çalıntı olduğu ortaya çıktı. Araçtaki 2 kişiden biri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri polisi plakasız panelvan modeli bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan ve içinde iki kişinin bulunduğu minibüs kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile minibüs arasındaki kovalamaca Orhangazi ovasında bir çiftlik evinin yakınlarında son buldu. Polis ekipleri minibüsün sürücü koltuğunda bulunan E.B.(17) isimli şahsı gözaltına alırken diğer şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı.

16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldükten sonra minibüs içine bırakıldığını tespit eden polis ekipleri plaka üzerinden yaptıkları sorgulama ve şahsın ifadesinden minibüsün Gemlik'ten çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan E.B. sorgu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinden kaçan diğer şahsın yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi Hisarcık Gemlik Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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