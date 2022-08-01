Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - Haberler

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar: '(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.'

Son dakika 3. sayfa haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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