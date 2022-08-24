Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Milas'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Milas'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'a uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince çalışma gerçekleştirildi. Şüpheli 28 yaşındaki V.C.G.'nin de içerisinde bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi. V.C.G. ise gözaltına alındı. Daha önce de suç kaydı olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen V.C.G. uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Münir Karaloğlu Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title