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Son dakika haberleri! Midilli'de facia: 17 göçmen öldü, 14 kişi kayıp

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Midilli'de facia: 17 göçmen öldü, 14 kişi kayıp

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Midilli Adası Kuzey Doğusunda içinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu tekne kayalıklara çarparak battı.

Yunanistan'ın Midilli Adası Kuzey Doğusunda içinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu tekne kayalıklara çarparak battı. İlk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 9 kişi kurtarıldı ve 14 kişinin halen kayıp olduğu açıklandı.

Gece saatlerinde Midilli'nin Kuzeydoğusunda içinde 40 düzensiz göçmenin bulunduğu açıklanan tekne Midilli Adasının Kuzeydoğusundaki Patalidi ve Thermi bölgesinde şiddetli lodos nedeniyle kayalıklara çarptı.

Olayın ardından sabah saatlerinde Yunan ordusu tarafından Midilli Liman Başkanlığına bili vermesi üzerine kurtarma ve arama çalışması başlatıldı. Birleşik Arama ve Kurtarma Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 17 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. 14 göçmen ise kayıp olduğu açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Midilli Adası Yunanistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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