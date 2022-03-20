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Son dakika haberleri... Metruk binada yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Metruk binada yangın

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde metruk bir evde yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde metruk bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Efe köyünden metruk bir binada yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Metruk binada yangın

Son dakika haberleri... Metruk binada yangın

Son dakika haberleri... Metruk binada yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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