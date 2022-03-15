Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhangazi Mahallesinde bulun bir metruk binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa