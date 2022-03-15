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Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhangazi Mahallesinde bulun bir metruk binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Orhangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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