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Mersin gündem haberi: Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

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Mersin gündem haberi: Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

Mersin haberi... Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Eylül gecesi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan 10 şahsı tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan eski HDP Toroslar ilçe yöneticisi A.B. ile şüpheli A.K. 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanırken, diğerler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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