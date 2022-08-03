Son dakika haberleri... Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika habere göre Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
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Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
MERSİN - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği yönündeki ihbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarp kayalık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinden de takviye ekipler yönlendirildi.
Zorlu arazi koşullarına sahip bölgede, 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - 3. Sayfa