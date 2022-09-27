Son dakika haberleri | Mersin'de polis noktasına silahlı saldırı anı kamerada
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Son dakika haber: Mersin'de polis noktasına silahlı saldırı anı kamerada Mersin'de Tece Polisevi'ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1'i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Mersin'de polis noktasına silahlı saldırı anı kamerada
MERSİN - Mersin'de Tece Polisevi'ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1'i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa