Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberi... Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Mersin habere göre Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN - Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik yaptığı 6 aylık çalışmada DEAŞ terör örgütü propagandası yapan ve görüntüleri bulunan, ayrıca terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O. isimli şüphelileri tespit etti. Bugün sabah 250 polisin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenleyen ekipler, koç başlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Özel harekat polisleri operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, dron da havadan destek verdi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, H.E.M, M.E.Y, B.N, F.A, A.Ç, N.B, Y.O ve E.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title