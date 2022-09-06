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Son dakika haberleri! Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Ağustos ayı içinde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edildi. Cebir, tehdit veya hile yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit, nitelikli dolandırıcılık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı. Şahıslardan 14'ü işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Ekipler ayrıca ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili de yaptığı çalışmalarda 15 şüpheliyi yakalarken, bu şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Silifke Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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