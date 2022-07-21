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Son dakika haberleri... Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Mersin'de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde bir restoran önünde 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlılarından biri tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir restoran önünde 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlılarından biri tutuklandı.

26 Mayıs'ta ilçeye bağlı Tömük Mahallesinde bir restoran önünde meydana gelen olayda, Müslüm Başak, 2 şahsın silahlı saldırısına uğrayarak 8 kurşun sıkılarak olay yerinde öldürüldü. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) yaptığı çalışmada olaya karışan 2 şüphelinin D.T ve M.M.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden birinin Adana'da olduğunun belirlenmesi üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve Erdemli'den JASAT timleri Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle bir adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden D.T. (22) yakalandı. İlçeye getirilen şüpheli jandarmada ifadesinin alınmasının ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüpheli D.T'nin öldürdükleri şahıs ile geçmişe dayalı aralarında husumet olduğunu bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, olaya karışan diğer şüpheli M.M. Y'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Müslüm Mersin JASAT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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