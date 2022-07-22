Son dakika haberi... Meksika'daki doğal gaz boru hattında çıkan yangında 1 kişi öldü

- Meksika'daki doğal gaz boru hattında çıkan yangında 1 kişi öldü

MEXİCO CİTY - Meksika'da devlet petrol şirketi olan Pemex'e ait bir doğal gaz boru hattında dün yaşanan patlama ve yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'nın Veracruz eyaleti Chacaltianguis şehrindeki doğal gaz boru hattında dün yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece yanıklar oluşan 57 yaşındaki Nahum Melendez Torrecilla'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. Veracruz eyaleti Valisi Cuitlahuac Garcia Jimenez yaptığı açıklamada, patlamanın boru hattından kaçak alım yapılması nedeniyle gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini bildirdi. Görgü tanıklarının patlama bölgesinde bir petrol tankeri gördüklerini belirten Vali Jimenez, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü ve böyle felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Chacaltianguis şehrinde dün çıkan yangında alevlerin etrafa yayılması sonucu yakınlardan geçen 1'i motosiklet diğeri kamyonet şoförü 2 kişi yaralanmıştı. Vücudunda yanıklar meydana gelen yaralılar hastaneye kaldırılırken, çevrede yaşayan 800 kişi ise evlerinden tahliye edilmişti.