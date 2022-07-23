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Son dakika haber... Meksika'da sel felaketi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre - Meksika'da sel felaketi: 1 ölü Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.

- Meksika'da sel felaketi: 1 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.

Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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