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Son dakika haberi... Marmaris yangınına 38 helikopter, 15 uçakla müdahale devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Marmaris yangınına 38 helikopter, 15 uçakla müdahale devam ediyor

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran günü çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile hava müdahalesi başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran günü çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile hava müdahalesi başladı. 38 helikopter ve 15 uçak alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris Bördübet Adalar mevkiinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak üç gündür etkisini sürdürüyor. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıkları ile havadan da devam ediyor. Bugün sabah itibari ile 38 helikopter ve 15 uçak alevlerle mücadele etmeye başladı. Dün akşam Azerbaycan'dan gelen amfibi uçağı da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangının Değirmenyanı Yeşilbelde mevkii sırtlarında, Marmaris-Datça karayolu kuzey hattı boyunca devam ettiği öğrenildi.

(Güldemet Kızıl /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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