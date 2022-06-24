Son dakika haberleri: Marmaris yangını kısmen kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.
Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.
4 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında yanan bazı sahalarda küçük ölçekli alevler hava ekiplerinin müdahalesi ile söndürülüyor. Gece boyunca bölgedeki yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edileceği açıklandı.
Orman, itfaiye, Emniyet ve Jandarma TOMA ekipleri yerleşim birimlerine yakın bölgelerde konuşlandırılırken, çıkması ihtimal yangına karşı tedbir aldı. Meteorolojik veriler dahilinde tüm ekipler bölgede tutuluyor. - MUĞLA
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa