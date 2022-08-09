Haber : Son dakika haberleri | Marmaris'te kaza: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Marmaris'te kaza: 1 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Marmaris'te kaza: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkii bitimi yolu marina yolu üzerinde Kadir Biçici yönetimindeki 07 LT 863 plakalı araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan çıkarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Tragger İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title