Mardin'de özel bir hastanede patlama: Hastalar tahliye ediliyor - Haberler

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Mardin'de özel bir hastanede patlama: Hastalar tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanede patlama meydana geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanede patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası hastanedeki hastalar tahliye ediliyor.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Art arda gelen yaşanan patlamalar nedeniyle hastalar hastaneden tahliye edilmeye başladı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastalar vatandaşların da yardımıyla tahliye ediliyor. Tahliye ve yangın söndürmeler devam ederken patlama ihtimaline karşı vatandaşlar alandan uzaklaştırılıyor.

(Kübra Nur Atik/İHA)

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