Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Mardin'de 32 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Mardin'de 32 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ağustos'ta kırsal Başak Mahallesi yolundan geçen sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen kişinin 32 yaşındaki Bilal Özçelik olduğu tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Özçelik'in darp edilip, ardından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 2, 5 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu olduğu ve sulama kuyusunda çalıştığı öğrenilen Özçelik'in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü. Olay günü bir araçtan cesedin yol kenarına bırakıldığını değerlendiren jandarma ekipleri, cinayeti aydınlatmak için yol üzerindeki güvenlik kameralarının yanı sıra çevrede titiz bir çalışma yürütüyor. Cinayete ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Kızıltepe Jandarma Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title