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Son dakika haberleri: Marangozhanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Marangozhanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Değirmenci Mahallesinde bulunan Marangozlar Sanayinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çalışkan'a ait silah dipçiği üretilen işyerinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanlar çıktığını gören çevredeki esnaflar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerinin iç kısmına ve komşu iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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