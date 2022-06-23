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Son dakika haberleri... Manisa'dan Muğla'ya itfaiye desteği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Manisa'dan Muğla'ya itfaiye desteği

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına müdahaleler sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına müdahaleler sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Marmaris'teki ekiplere destek olmak ve devam eden orman yangınına müdahalede bulunmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla takviye ekip olarak yola çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün akşam sıralarında çıkan yangınına ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayılırken, Muğla ve çevre illerden gelen itfaiye ve orman ekipleri müdahalede bulunmaya devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan orman yangını için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları ile takviye olarak hemen yola çıktı. Geçtiğimiz yıl yaşanılan orman yangınları dikkate alınarak daha fazla kaybın yaşanmaması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri su tankerleri ve yangına müdahale araçlarıyla birlikte yangına en kısa sürede müdahalede bulunmak amacıyla harekete geçti. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve Marmaris'teki ekiplere destek verecek olan ekipler yaşanılan acının bir an önce dinmesi için çalışmalarına başlayacak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris İtfaiye Manisa Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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