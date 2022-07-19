Son dakika haberleri! Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberlerine göre Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa Gördes'te çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli günler yaşıyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durun" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa