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Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, konuyla ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği kişinin ikametinde yapılan aramada; 4,86 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 17 adet 7,65 mm fişek ve 685 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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