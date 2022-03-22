Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.C. isimli şahsın üst aramasında toplamda 18.86 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.C. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Alaşehir, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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