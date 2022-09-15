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Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ve Soma ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda narkotik maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Soma ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda narkotik maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda bin 120 adet sentetik ecza, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.A. (42) ve T.A. (38) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Soma'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kök Hint keneviri, 434 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 19 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Manisa Soma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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