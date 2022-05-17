Son dakika haberleri... Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Derbent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.K'nin (48) kullandığı 45 EB 161 plakalı otomobil, Derbent kavşağında A.A.D.'nin (49) kullandığı 55 BCY plakalı tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan A.K.(48) ve Y.K.(46) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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