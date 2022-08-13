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Son dakika haberleri... Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Son dakika haberleri... Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesinde 5044 ile 5059 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Cennet K. idaresindeki 07 BAR 30 plakalı otomobil ile Ayşegül T'nin kullandığı 07 JA 006 plakalı otomobil kavşak içinde çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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