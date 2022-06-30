Son dakika haberleri | Manavgat'ta boş arsalardaki kuru otlar yangın tehlikesi oluşturuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arsa ve arazilerde bulunan kurumuş otlar, atılan sigara izmariti ve cam şişeler sık sık yangınlara neden oluyor. İlçede boş bir arsada kurumuş otların tutuşmasıyla çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, boş arazide otellerin döktüğü kuru dalların tutuşmasıyla çıkan yangın da orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manavgat'ta boş arsalardaki kurumuş otlar, atılan şişeler ve yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritleri yüzünden sık sık yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalınıyor. Otel ve benzeri işletmelerin çöplük yerine boş buldukları arazilere döktüğü kurumuş dallar, moloz ve çöpler de sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde içerisinde bulunan cam ve yanıcı maddeler yüzünden yangınların çıkmasına neden oluyor. Yukarı Pazarcı Mahallesi 4044. Sokak'ta Gülbahçe Yurdu'nun bitişiğindeki boş arsada tutuşan kuru ot ve dalların tutuşmasıyla yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin kovalarla su taşıyıp müdahalede bulunması sonucunda kontrol altına alınan yangın, itfaiyenin de gelmesiyle arsa dışına taşmadan söndürüldü. Boş arazinin yanındaki kaldırımda uzun süredir park halinde bulunan motosiklet ise yangın sırasında zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin sahibini bulamayınca motosikleti yediemin otoparkına çekti. Ağaçlar arasında park halindeki minibüs ise vatandaşlar ve itfaiye sayesinde yanmadan kurtarıldı. Mahalle sakinleri, boş arsalardaki kuru otların her zaman tehlike oluşturduğunu, yoldan geçenlerin attığı boş şişelerin yangın için en uygun ortamı oluşturduğunu belirterek, yetkililerden boş arazilerdeki kuru otları temizlemesini istediler.

Aynı gün ikinci yangın olayı Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi karşısında bulunan boş arazide yaşandı. Oteller tarafından döküldüğü iddia edilen kuru ot ve dallar, molozların tutuşması sonucu meydana gelen yangın, Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Bölgede işyeri bulunan vatandaşlar, defalarca uyarmalarına rağmen tesislerin boş araziyi çöplük olarak kullanmaya devam ettiğini, yetkililerin önlem alması gerektiğini dile getirdiler. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa