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Son dakika haberi | Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın paniği, turistler tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın paniği, turistler tahliye edildiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin zemin katından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın paniği, turistler tahliye edildi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin zemin katından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Dumandan hafif etkilenen turistlere ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 05.00 sırasında Örenşehir Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin zemin katındaki teknik servis bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun şekilde çıkan duman üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye Manavgat'ın yanı sıra İncekum'dan itfaiyeler, ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafodan çıktığı tahmin edilen yangında, elektrik panoları ve jeneratör yanarken, otelin içini duman basması nedeniyle turistler büyük panik yaşadı. Yangına uykuda yakalanan müşteriler güvenli şekilde tahliye edilirken, dumana maruz kalanlara ambulansta müdahale yapıldı. Tahliye edilen müşteriler sahile ve otel bahçesine indirilirken, ayran ve yiyecek ikramında bulunuldu. Bazı turistlerin hiçbir şey olmamış gibi sahilde şezlongta uyumaya devam ettikleri görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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