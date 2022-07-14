Maltepe'de makilik alanda böyle görüntülendi Maltepe'de makilik alanda böyle görüntülendi -Maltepe'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü Maltepe'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Maltepe'de makilik alanda böyle görüntülendi -Maltepe'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü İSTANBUL - Maltepe'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan makilik alan dron ile görüntülendi. Yangın, Maltepe Dragos Mahallesi'nde yolun kenarında bulunan makilik alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yerleşim yerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 7 dönümlük alan yangında zarar gördü. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yanan makilik alan dron ile havadan görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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