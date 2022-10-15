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Son dakika haberleri! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi: Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. (61) idaresindeki 44 KZ 177 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak geçtiği karşı şeritte B.K. (33) yönetimindeki 44 BB 964 plakalı Honda marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücülerle birlikte E.D., B.A., İ.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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