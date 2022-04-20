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Son dakika haberleri: Mahsur kalan kedilere balyozlu kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Mahsur kalan kedilere balyozlu kurtarma operasyonu

Son dakika haber: Kocaeli'de apartman boşluğuna sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Kocaeli'de apartman boşluğuna sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, kedilerin apartman boşluğunda mahsur kaldığını tespit etti. Merdiven boşluğunda bulunan duvarın küçük bir kısmı ekipler tarafından kırıldı. İçeriye giren itfaiye eri, mahsur kalan iki kediyi de kurtardı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Haberler

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