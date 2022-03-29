Mahra'nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor

ANTALYA (İHA) - Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, bugün Belek Camii'nde toprağa verildi. Küçük kızın cenazesinde gözyaşları adeta sel oldu.

KÖPEKLER, MAHALLE HALKINA KORKU SALMAYA DEVAM EDİYOR

Mahra'nın Belek Mahallesinde ise sokaklarda kimsesiz köpeklerin gezmeye devam ettiği görüldü. İri yapılı gövdeleri ile dikkat çeken köpeklerin, mahalle halkına korku salmaya devam ettiği öğrenildi.

MAHALLELİ BAŞIBOŞ KÖPEKLERE İSYAN ETTİ

Mahallede yaşayan İsmail Gök ise mahallede dolaşan başıboş köpeklere isyan ederek, "Mahra ile sitede beraber oturuyorduk. Köpeklerin barınak yaparak toplanmasını istiyoruz.

"AYNI OLAY BİR DAHA YAŞANIYORDU"

Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Benim kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez. Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir.

"BELEDİYEDEN BARINAK İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ"

Bizim en önemli şeyimiz belediyeden barınak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahra kızımız gibi çocuklarımızın bu tür olaylar yaşamasını istemiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa